Tedenska napoved - rekreacija od 12. do 18. 3.

IZBRANI DOGODKI

7. S-adventure izziv

V Portorožu se v soboto, 16. marca, obeta največji zbor kajakašev, kanuistov in suparjev na morju pri nas. Pripravili bodo brezplačno kajak kliniko, namenjeno tako začetnikom kot izkušenim veslačem, veslali pa boste po Piranskem zalivu, ob obali med Portorožem, Piranom ter sečoveljskimi solinami, na trasah dolgih 4, 8 ali 16 kilometrov. Informacije: www.s-adventure.com/izziv/

15. tek Povežimo soline

V nedeljo, 17. marca, vabljeni vsi ljubitelji teka na že jubilejni 15. tek, ki povezuje sečoveljske in strunjanske soline in nudi najlepše poglede. Vsi že veste, da s tekom povezujemo sečoveljske in strunjanske soline in dva naravna parka, da je trasa teka speljana ob morju, skozi center Portoroža, med oljčniki in nasadi kakijev, skozi tunel ozkotirne železnice in da je ravninska ter primerna za vsakogar. Informacije: www.skid.si

KOLEDAR

TOREK, 12. marca

JESENICE - Finale jeseniške občinske rekreacijske lige; odbojka. Informacije: www.zsport-jesenice.si

SREDA, 13. marca

LJUBLJANA - Tečaj tehnike teka; tek. Informacije: www.gibit.si

BREŽICE - Koprivnik (1393 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

VELENJE - Bistriški jarek; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ČETRTEK, 14. marca

ŠKOFJA LOKA - Po Koroški poti na Pasjo ravan; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELENJE - Valdek; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 15. marca

LJUBLJANA - Triglavska magistrala; turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Barjanski krog (sezonska akcija); kolesarstvo. Informacije: www.ljubljana.si

BOHINJ - Pohod ob polni luni na Voglu; pohodništvo. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/pohod-ob-polni-luni-marec/

SOBOTA, 16. marca

LJUBLJANA - Ostrič (1056 m), Medvižica (1081 m); pohodništvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, stefan.rojina@gmail.com; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Krim (1107 m); pohodništvo. Mladinski odsek. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Crete dal Cronz (Ita, 1664 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Kamniški vrh (1259 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Slovenska smer v Triglavski steni (2250 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Menina planina (1435 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Alpe Adria transverzala, 5. in 6. etapa; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Jerebikovec (1593 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Toško čelo (590 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Marjanova pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

TRŽIČ - Pod Dobrčo do Leš; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BOHINJ - Pohod ob polni luni na Voglu; pohodništvo. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/pohod-ob-polni-luni-marec/

CELJE - Čičarija; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

DOMŽALE - Rašica (641 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si

FRAM - Ponikva; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

JESENICE - 12. Pomladni tek; tek. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KAMNIK - Ratitovec (1672 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Kredarica (2515 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KOPER - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

KRANJ - Izlet v Istro; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

MARIBOR - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Nadaljevalni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Prečenje Pohorja - Pohorska smučina; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MISLINJA - Arničev pohod; planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MOKRONOG - 5. dobrodelno kolesarjenje in pohod po obronkih občine Mokronog-Trebelno; kolesarstvo. Informacije: www.kklub-dolenjskabalanca.si

MORAVČE - 10. Marjanov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdm.si

NOVO MESTO - Potepanje po okolici Novega mesta; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/razpisi/2019/2019_03_16_%20POHOD%20PO%20OKLICI%20NM.pdf

NOVO MESTO - Mali Golak (1495 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Mlinarska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

POLHOV GRADEC - Mladi planinci; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PORTOROŽ - 7. S-adventure izziv; sup - veslanje na deski. Informacije: www.s-adventure.com/izziv/

PORTOROŽ - 7. S-adventure izziv; kajak kanu na stoječih vodah. Informacije: www.s-adventure.com/izziv/

POSTOJNA - Planina nad Vrhniko in Vrhnika; planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREBOLD - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si

PTUJ - Štajersko gričevje (Avt); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RUŠE - 11. ruški Vetrov tek; tek. Informacije: http://maratonpohorje.si

SLOVENJ GRADEC - Po pozabljenih poteh Pohorske smučine; tek na smučeh. Informacije: www.drustvo-stratus.si/kontakt/prijava

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

ŠENČUR - Jakobova pot po Tržiškem do Brezij; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Vremščica (1026 m); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

VELENJE - Glinščica; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ŽALEC - Gozdnik (1090 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ROGATEC - Krvavica (909 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

CANKOVA - Jožefov pohod; pohodništvo.

CIRKULANE - Srečanje MO; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

KUNGOTA - Praznik pomladi - dan odprtih vrat vinskih kleti Svečine; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

VIDEM PRI PTUJU - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

NEDELJA, 17. marca

LJUBLJANA - Vrh Strmali (Ita, 2201 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CELJE - Trebni vrh (581 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOBROVO - Križna gora (1162 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOMŽALE - Kamniti lovec (Ita, Cima del Cacciatore, 2071 m); turno smučanje. Informacije: www.pdd.si

KOPER - Nad kraškim robom; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

LENDAVA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdlendava.si

LOGATEC - Tekaški dan; tek. Informacije: www.tekjelek.si

LOGATEC - Šmarna gora (676 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MENGEŠ - Pliskina pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-menges.si

NOVA GORICA - Pohod Čedad - Cividale (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

POLHOV GRADEC - Štefanja Gora (748 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Veliki Javornik (1268 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Pohod po Kosovelovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SOLČAVA - 59. spust izpod Raduhe (1460 m); turno smučanje. Informacije: www.grs-koroska.si

ŠKOFIJE - 8. tek Škofije tečejo; tek. Informacije: www.tekacizobale.net

VELENJE - Črepič - 2.skupina; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

SEČA - 15. tek Povežimo soline; tek. Informacije: www.skid.si

DRAGATUŠ - Jožefov pohod; pohodništvo. Informacije: www.turizemmaleric.si/dogodki.html

PONEDELJEK, 18. marca

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si