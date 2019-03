Venezuelka slovenskih korenin o stanju v državi po mrku: Obupno je

Caracas, 10. marca - Po obsežnem električnem mrku, ki je v četrtek prizadel večji del Venezuele, se stanje v državi le počasi izboljšuje. Po besedah predsednice slovenskega društva v Venezueli Marie Voglar, ki živi v Valencii, so razmere težke, saj so v mestu, enem največjih v državi, še vedno brez elektrike in tudi vode. Podobno je drugod po državi.