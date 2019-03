Živalski vrt Ljubljana praznuje 70. rojstni dan

Ljubljana, 9. marca - Živalski vrt Ljubljana danes praznuje svoj 70. rojstni dan, ob tem pa so javnosti prvič predstavili tudi novo ogrado za leve in prva azijska leva v Sloveniji. Današnji dan so posvetili največjim mačkam sveta, vrhunec praznovanja pa je bil že dopoldne, ko sta ljubljanski župan in direktorica vrta upihnila svečke na torti velikanki.