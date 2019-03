Bolgarski predsednik v ponedeljek na uradnem obisku v Sloveniji

Ljubljana, 10. marca - Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja bo v ponedeljek na uradnem obisku v Sloveniji bolgarski predsednik Rumen Radev. Kot napovedujejo v uradu predsednika republike, bosta Pahor in Radev govorila o političnem in gospodarskem sodelovanju med državama ter aktualnih vprašanjih v Evropski uniji in mednarodni politiki.