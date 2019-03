Železniški povezavi Lendave s Slovenijo za zdaj slabo kaže

Lendava, 10. marca - V Prekmurju in širši regiji si želijo, da bi Lendavo, ki je zdaj železniško povezana le s Hrvaško, čim prej povezali tudi s Slovenijo in Madžarsko, vendar v državnih načrtih to kratkoročno ni predvideno. Gradnja je namreč kljub želji obmejnih regij pomaknjena v čas po letu 2030.