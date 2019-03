Pariška ulica bi prepovedala dostop turistom

Pariz, 9. marca - Prebivalci pariške ulice Rue Cremieux imajo dovolj turistov, ki cele dneve visijo pred njihovimi domovi in skušajo ujeti najlepšo fotografijo, ki bi jo delili s svojimi sledilci na Instagramu. Mestni svet so tako že pozvali, naj ob določenih urah omeji dostop do "najlepše ulice" v Parizu, poroča britanski BBC.