Mladega tujca zaradi drog po hitrem postopku obsodili in izgnali

Maribor, 8. marca - Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v nedeljo v Mariboru med nadzornim postopkom 18-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki sicer stalno stanuje v Avstriji in je bil potnik v osebnem avtomobilu z avstrijskimi registrskimi oznakami, zasegli več vrst droge. Sodišče mu je po hitrem postopku naložilo pogojno zaporno kazen.