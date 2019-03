Turška vojska začela patruljirati v Idlibu

Istanbul, 8. marca - Turške sile so danes začele patruljirati v severozahodni sirski provinci Idlib, kar je v skladu z dogovorom, ki sta ga februarja sklenili Turčija in Rusija, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Medtem ko turške sile patruljirajo znotraj meja province, pa so ruski vojaki prevzeli patruljiranje na drugi strani meje.