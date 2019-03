Zver ob okrogli obletnici SDS izdal knjigo 30 let zvestobe Sloveniji

Maribor, 8. marca - Podpredsednik SDS in njihov evropski poslanec Milan Zver je ob 30-letnici stranke danes v Mariboru predstavil svojo novo knjigo z naslovom 30 let zvestobe Sloveniji. V njej je orisana pot SDS vse od ustanovitve Slovenske demokratične zveze pred tremi desetletji, ko se je v Slovenijo po njegovih besedah vrnil dejanski politični pluralizem, do danes.