Kranjski splošni zdravniki zagrozili z odpovedjo pogodb

Kranj, 7. marca - Zdravniki družinske medicine v kranjskem zdravstvenem domu so v pismu, ki so ga danes naslovili na ministra za zdravje Sama Fakina, zagrozili z odpovedjo delovnega razmerja, če ministrstvo ne bo do konca marca izpolnilo njihovih zahtev. Že sicer preobremenjene zdravnike je namreč razjezil dvig dovoljenega števila opredeljenih bolnikov.