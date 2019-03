Cern prekinil sodelovanje z znanstvenikom, ki je bil žaljiv do žensk

Ženeva, 7. marca - Evropski center za jedrske raziskave (Cern) v Ženevi je zaradi spornega predavanja, v katerem je bil žaljiv do žensk, prekinil sodelovanje z znanstvenikom Alessandrom Strumio z univerze v Pisi. Na predavanju lani je med drugim dejal, da so fiziko izumili in zgradili moški ter da ženske zahtevajo službe kljub pomanjkljivim kvalifikacijam.