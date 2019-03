Nagrada Zlati kamen za razvojno najprodornejšo občino Novemu mestu

Ljubljana, 7. marca - Nagrado Zlati kamen 2019 za razvojno najbolj prodorno občino je letos prejela Mestna občina Novo mesto, ki je bila tudi regijska zmagovalka v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Med regijske zmagovalke pa so se uvrstile še Pivka v zahodni Sloveniji, Šmarje pri Jelšah v regiji od Koroške do Posavja in Grad v vzhodni Sloveniji.