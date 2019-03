Končali projekt razvoja in promocije blagovne znamke Dobrote Dolenjske

Šentrupert, 9. marca - Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline je v Šentrupertu na Dolenjskem s podelitvijo certifikatov ponudnikom, ki so zadostili strokovnim zahtevam, te dni končal 15-mesečni projekt razvoja in promocije skupne blagovne znamke Dobrote Dolenjske ter vzpostavitve mreže lokalnih ponudnikov. Projekt je stal nekaj manj kot 195.000 evrov.