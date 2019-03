Na območju opuščene mlekarne v Medlogu pri Celju nova stanovanjska soseska

Celje, 10. marca - Po oceni celjske občine je območje opuščene mlekarne v Medlogu severno od Savinje primerno za ureditev stanovanjske soseske v zelenju. Celjski mestni svetniki so tako na torkovi seji sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za to območje, na katerem bodo uredili šest večstanovanjskih vil. V njih naj bi bilo 60 do 72 stanovanj.