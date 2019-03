Svetina za STA: Poskrbeli bomo, da nas bodo kršitelji človekovih pravic slišali

pogovarjala se je Polona Šega

Ljubljana, 8. marca - Peter Svetina je položaj varuha človekovih pravic prevzel pred dvema tednoma. Zaveda se, da funkcija sama po sebi ne prinaša ugleda, pač pa si ga bo moral pridobiti z delom. Napoveduje, da bo svojo besedo zastavil za pomembne stvari, in to glasno in jasno. Tako bodo opozorila slišali tudi tisti, ki jih zdaj ne upoštevajo, je zagotovil za STA.