Ljubljanska borza: V ospredju delnice Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 6. marca - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 903.510 evrov poslov, k čemer so največ prispevale delnice Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za 2,4 odstotka. Med prometnejšimi so bile še delnice Petrola, Krke in NLB. Indeks SBI TOP je zrasel za odstotek.