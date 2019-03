Znani so dobitniki letošnjih "gospodarskih oskarjev"

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 7. marca - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je letos že 51. zapored podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Prejemnikov t. i. gospodarskih oskarjev je šest, na GZS pa izpostavljajo, da gre za podjetja, na katera smo lahko ponosni in so lahko vsem za vzor.