Najbolj onesnažen zrak je v New Delhiju

New Delhi, 9. marca - Najbolj onesnažen zrak, gledano z vidika drobnih prašnih delcev, je v mestih v Bangladešu, Pakistanu in Indiji. Med prestolnicami so na vrhu indijski New Delhi, bangladeška Daka in afganistanski Kabul, je pokazala raziskava nevladne okoljske organizacije Greenpeace in družbe IQAir. Slovenskih mest raziskava ni zajela.