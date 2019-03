Ryanair v Italiji kršil delovno zakonodajo

Rim, 6. marca - Irski nizkocenovni letalski prevoznik je po ugotovitvah italijanske delovne inšpekcije v Italiji kršil delovno zakonodajo, in sicer delavcem na letališčih ni plačeval socialnih prispevkov in dodatkov. Inšpekcija mu je naložil plačilo 9,2 milijona evrov kazni in izplačil delavcem, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.