Za Adriafin se zanimata tudi Klet Brda in Vipava 1894

Koper, 6. marca - Ponudbi za nakup Istrabenzovega 50-odstotnega deleža v podjetju Adriafin in s tem pomembnega vpliva v Vinakopru sta oddali tudi Klet Brda in vinska klet Vipava 1894, so za STA potrdili predstavniki obeh severnoprimorskih vinarjev. Oboji so pri tem poudarili sinergije, ki bi izhajale iz tovrstnega združevanja.