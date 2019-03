Med begom iz zadnjega žepa IS na vzhodu Sirije umrlo 90 ljudi, večinoma otrok

Bejrut, 5. marca - Med evakuacijo iz Baghuza, zadnje utrdbe skrajne skupine Islamska država na vzhodu Sirije, je od nedelje na poti v begunsko taborišče v severovzhodni Siriji ali kmalu po prihodu v to taborišče umrlo približno 90 ljudi, od tega sta dve tretjini otrok, mlajših od pet let, so danes sporočili Združeni narodi.