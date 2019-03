V Portorožu prva mednarodna znanstvena konferenca Fit4Kid

Portorož, 5. marca - Z ogledom modelnih šol in vrtcev po Sloveniji se bo v sredo začela prva Fit4Kid mednarodna znanstvena konferenca, na kateri bodo predstavili nove strategije poučevanja in učenja, skladne s sodobnim načinom življenja. Na glavnem delu konference, ki bo potekala v Portorožu, se bo v četrtek in v petek zvrstila vrsta govorcev iz Slovenije in tujine.