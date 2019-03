Pahor albanskemu predsedniku zagotovil pomoč in podporo Slovenije na poti v EU

Tirana, 4. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes ob uradnem obisku v Tirani gostitelju, albanskemu predsedniku Ilirju Meti zagotovil nadaljnjo pomoč in podporo Slovenije pri približevanju Albanije Evropski uniji. Predsednika sta tudi potrdila interes za nadaljevanje in okrepitev sodelovanja na politični in strokovni ravni.