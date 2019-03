Na posvetu o posojilih v švicarskih frankih kot neprimernih, nepoštenih in celo toksičnih

Ljubljana, 4. marca - V državnem svetu je danes potekal posvet o problematiki posojil v švicarskih frankih. Na njem je bilo slišati, da gre ne samo za neprimerne in nepoštene bančne produkte, ampak celo za toksične instrumente, ki ne ustrezajo več oznaki posojilo. Vrstili so se pozivi k sistemski rešitvi vprašanja za povrnitev zaupanja v banke in državo.