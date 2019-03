Šarec: Vlada se bo na morebitno ohlajanje gospodarstva primerno odzvala

Ljubljana, 4. marca - Res je, da se gospodarstvo ohlaja, kar pa ne pomeni, da smo že v recesiji, je v odgovoru na poslansko vprašanje o pripravljenosti vlade na novo finančno in gospodarsko krizo dejal premier Marjan Šarec. Vlada vse stvari spremlja in se bo na morebitno ohlajanje primerno odzvala, je dejal in dodal, da še ni treba govoriti o katastrofičnih scenarijih.