Nadzor prevoza odpadkov preko meje ni pokazal nepravilnosti

Ljubljana, 4. marca - Inšpekcija za okolje in naravo v dveh akcijah nadzora pošiljk odpadkov preko državne meje s Hrvaško minuli teden ni odkrila nepravilnosti, pošiljke je spremljala pravilno izpolnjena dokumentacija. Nadzor bodo izvajali tudi v prihodnje, so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor.