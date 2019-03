EU VOLITVE 2019: Evropski poslanci imajo številne privilegije, a tudi obveznosti

piše Sara Erjavec Tekavec

Bruselj/Strasbourg/Ljubljana, 8. marca - Poslanci Evropskega parlamenta so izvoljeni predstavniki državljanov Evropske unije, ki svoj mandat opravljajo neodvisno. Pri svojem delu v parlamentu se povezujejo glede na politično prepričanje in ne na nacionalnost. Pogosto pa evroposlanci razburjajo s svojimi predvsem finančnimi privilegiji službovanja v Bruslju, Strasbourgu in domači državi.