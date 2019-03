V Velenju znova na voljo kolesa iz sistema Bicy

Velenje, 1. marca - V Velenju je od danes na voljo znova avtomatiziran sistem brezplačne izposoje koles Bicy, na katerem so v zimskih mesecih izvedli vzdrževalna dela. Velenjska občina načrtuje tudi nadgradnjo sistema s tremi različnimi projekti. Napovedujejo tudi uvedbo električnih koles in novo aplikacijo za uporabnike koles, so za STA povedali na občini.