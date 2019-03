Berlin, 3. marca - Nemški avtomobilski proizvajalec Volkswagen (VW) in ameriško tehnološko podjetje Microsoft bosta storitve interneta v oblaku za avtomobile ponujala v Evropi ter tudi v ZDA in na Kitajskem, sta se dogovorili družbi. VW želi za vsa svoja prihodnja vozila zagotoviti dostop do interneta, prvi bodo predvidoma leta 2020 električni modeli ID.