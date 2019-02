Policija išče očividce prometne nesreče v Kranju

Kranj, 28. februarja - Kranjski policisti prosijo za pomoč očividce prometne nesreče, ki se je zgodila danes okoli 15. ure na Ulici Gorenjskega odreda v Kranju. V bližini otroškega igrišča sta trčila otrok in kolesar, ki je po trčenju s kraja odšel. Otrok je bil lažje poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Kolesar je moški, star med 30 in 40 let. Ima delno obrito glavo in čop las na vrhu.

Policisti prosijo vse, ki imajo informacije o nesreči, naj jih sporočijo policiji na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.