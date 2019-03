V Postojni in Novem mestu skupno usposabljanje slovenske in ameriške vojske

Novo mesto/Postojna, 1. marca - Na vadiščih Slovenske vojske (SV) v Postojni in Novem mestu se danes začenja usposabljanje pripadnikov enot Logistične brigade in 15. polka vojaškega letalstva SV ter podpornega bataljona 173. zračnodesantne brigade ameriške vojske. Usposabljanje bo trajalo do 21. marca, do takrat pa bo na cestah več vojaških vozil, piše na spletni strani SV.