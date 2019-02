Luka Koper v 2019 načrtuje nižji dobiček

Koper, 28. februarja - Skupina Luke Koper v letošnjem letu sicer pričakuje rast prihodkov od prodaje, vendar nižji poslovni izid, dobiček pred amortizacijo in čisti dobiček. Slednji naj bi bil po načrtih za dobro tretjino nižji kot lani. Razlogi za to bodo v prvi vrsti učinki implementacije strategije reševanja problematike IPS in nova taksa na pretovor.