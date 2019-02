Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v pričakovanju rešitve za arheološko zbirko

Ptuj, 28. februarja - Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je bil tudi v letu 2018 aktiven na različnih področjih svojega delovanja. Beležili so dober obisk muzejev in dogodkov in leto po besedah direktorja Aleksandra Lorenčiča sklenili pozitivno. Večji izziv muzeja za prihodnje je ureditev razmer za bogato mestno arheološko zbirko.