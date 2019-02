Z zračno pištolo ustrelil sorodnico, ta k sreči le lahko poškodovana

Ljutomer, 28. februarja - V Zdravstvenem domu Ljutomer je pomoč poiskala 69-letna ženska, ki jo je z zračno pištolo ustrelil sorodnik. Iz zdravstvenega doma so v sredo dopoldne o tem obvestili policiste, ki so osumljenega izsledili. V bolnišnici, kamor so odpeljali žensko, pa so ugotovili, da je lahko poškodovana.