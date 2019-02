Ankaranska občina sprejela občinske simbole

Ankaran, 28. februarja - Ankaranski občinski svet je na zadnji seji soglasno sprejel nov grb in zastavo občine ter določil datum občinskega praznika, ki bo 21. junija. Občinski simboli, ki so jih izbrali po javnem natečaju ter ob vključenosti tako strokovnjakov kot občanov, odražajo obmorskost najmlajše slovenske občine, so poudarili v Ankaranu.