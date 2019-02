Ljubljana, 27. februarja - Simona Toplak v komentarju Zakaj je koristno, da so zdravniki tudi "tajnice" piše o tem, da je digitalizacija zdravstva v Sloveniji nepopolna in obremenjujoča tako za zdravnike in ostalo osebje v zdravstvenih ustanovah kot za bolnike. Poudarja pa pomembnost učinkovite digitalizacije, še posebej v zdravstvu.