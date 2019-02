Šarec sprejel Lebnov odstop, zahteva tudi odhod Topolka

Ljubljana, 27. februarja - Predsednik vlade Marjan Šarec je sporočil, da sta se z Juretom Lebnom, ki mu je ponudil odstop z mesta ministra za okolje in prostor zaradi afere maketa, odločila, da bi v pregretih razmerah težko nadaljeval delo. Lebna ceni in meni, da 15 let nismo imeli tako dobrega okoljskega ministra. Zato želi, da njegov naslednik nadaljuje njegovo delo.