Ljutomer, 27. februarja - Policisti so v ponedeljek obravnavali prijavo vloma v zlatarno v Ljutomeru in ugotovili, da je storilec ponoči z neznanim predmetom vlomil skozi kovinska vrata in iz notranjosti objekta odtujil zlatnino, vredno okoli 50.000 evrov. Policisti o neznanem storilcu še zbirajo obvestila, so danes sporočili s policijske uprave Murska Sobota.