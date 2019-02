Lego kljub izzivom lani z rastjo prihodkov

Koebenhavn, 27. februarja - Danski proizvajalec igrač Lego je lani kljub številnim izzivom, s katerimi se sooča, povečal prihodke za štiri odstotke na 36,4 milijarde kron (4,8 milijarde evrov), rast pa so v družbi pripisali večjemu povpraševanju v Evropi in na Kitajskem. Čisti dobiček so povečali za tri odstotke na 8,1 milijarde kron (1,1 milijarde evrov).