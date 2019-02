Policija prosi za pomoč očividce prometne nesreče v Kopru

Koper, 27. februarja - Koprski policisti prosijo za pomoč očividce prometne nesreče, ki se je zgodila danes zjutraj na Vanganelski cesti v Kopru. Neznani voznik je z dvokolesnikom dohitel starejšega kolesarja in se ga bočno dotaknil. Kolesar je padel in pri tem utrpel poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Koper.