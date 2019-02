Ljubljana, 27. februarja - Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca bo danes ob robu seje DS predvidoma ob 15.30 oz. po zaključku 6. in 7. točke dnevnega reda v preddverju dvorane Državnega sveta na Šubičevi 4 v Ljubljani dal izjavo za medije glede mnenja DS o predlogu rebalansa proračuna in sprememb zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, so sporočili iz DS.