Tatjana Doma pred Dnevi komedije za STA: Večje število domačih komedij kaže, da je naša stvarnost hvaležna snov

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Celje, 3. marca - Dramaturginja Tatjana Doma, ki že deset let oblikuje program Dnevov komedije, je ob 28. izdaji festivala v dopisnem intervjuju za STA dejala, da so skupni imenovalec letošnjih tekmovalnih predstav kvalitetna uprizoritev, briljantne igralske kreacije in izvirnost gledališkega izraza. Kar štiri predstave so nastale po slovenskih predlogah.