Za razvoj podeželja ključno povezovanje ponudnikov in osveščanje potrošnikov

Kungota, 27. februarja - Za razvoj podeželja je ključno povezovanje lokalnih ponudnikov in osveščanje potrošnikov o pomenu kakovostne hrane, ugotavljajo tudi pridelovalci v Slovenskih goricah. Kot je bilo slišati na današnjem posvetu v Kungoti, ki se ga je udeležila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, so priložnosti tudi v turizmu.