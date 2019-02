Večer o soočenju župana Maribora Saše Arsenoviča z razmerami (27. 2.)

Maribor, 26. februarja - Aljoša Peršak v komentarju Trenutek resnice piše o prizemljitvi od predvolilnih gradov v oblakih v Mestni občini Maribor ob sestavljeni koaliciji in osnutku proračuna. Poudarja, da je v proračunu premalo denarja za vse načrte, župana pa je razlika med željami in realnostjo prehitela po levi in po desni.