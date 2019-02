Ministrstvo spremembe zakona o vodah napoveduje za drugo polovici leta

Ljubljana, 26. februarja - Na ministrstvu za okolje in prostor so napovedali, da bodo osnutke sprememb zakona o vodah javnosti predstavili v drugi polovici leta. "Zakon o vodah je gotovo potreben spremembe," so poudarili in dodali, da želijo popraviti anomalijo ter zagotoviti, da bo zakonodaja za investitorje jasna.