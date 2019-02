Sinja Ožbolt za STA: Preživetje na področju sodobnega plesa je hudičevo težko

Ljubljana, 27. februarja - Koreografinja, plesalka in plesna pedagoginja Sinja Ožbolt je prejemnica nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo, ki ji jo bodo izročili na nocojšnjem odprtju plesnega bienala Gibanica. Za STA je spregovorila o poznanstvu s Ksenijo Hribar, o ljubezni do plesa in svojem delu ter kako "hudičevo težko" je preživetje na področju sodobnega plesa.