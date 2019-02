Zdravstvena uslužbenka naj bi ponaredila več kot 200 receptov za zdravila

Maribor, 25. februarja - Medicinska sestra UKC Maribor, ki so jo kriminalisti v petek začasno pridržali, je domnevno ponaredila več kot 200 zelenih receptov za različna zdravila, ki so na črnem trgu zelo iskana. S soosumljenim sta po trenutnih ugotovitvah kriminalistov oškodovala Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za med 3000 in 5000 evri.