Ferenc za Reporter: Do zdaj potrjenih in dokumentiranih 233 grobišč in morišč

Ljubljana, 25. februarja - V Sloveniji je do zdaj potrjenih in dokumentiranih 233 grobišč in morišč. Iz 129 je bil opravljen delen ali celoten prekop, v preostalih 104 je potrjen obstoj skeletov, je v intervjuju za Reporter povedal podpredsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Mitja Ferenc. Napovedal je pobudo o ustanovitvi zavoda za vojna grobišča.