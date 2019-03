V Celju zipline s Celjske koče do Grmade

Celje, 2. marca - Celjska družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti ZPO bo letos začela z ureditvijo približno 400 metrov dolgega ziplina s Celjske koče do Grmade in nazaj. Kot je za STA povedala vodja projektov v ZPO Tatjana Hren, so za projekt že pridobili potrebna soglasja. Vrednost naložbe je ocenjena na okrog 150.000 evrov.