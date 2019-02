Dostava humanitarne pomoči v Venezuelo zahtevala dve smrtni žrtvi, 300 ranjenih in dva zažgana tovornjaka

Caracas, 24. februarja - Spopadi med protestniki in varnostnimi silami venezuelskega predsednika Nicolasa Madure so v soboto na meji z Brazilijo zahtevali dve življenji in več kot 30 ranjenih, spopadi na meji s Kolumbijo pa najmanj 285 ranjenih. Madura je v prestolnici Caracas podprlo več tisoč ljudi, pred katerimi je zatrdil, da bo branil državo s svojim življenjem.